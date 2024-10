(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: na rotina, tudo estará dependente de seu ânimo e humor no trato pessoal. Interesses: com os bons elementos que dominarão o seu dia há um quadro equilibrado em relação à regência de suas obrigações e de tarefas e negócios do trabalho. Vida íntima: posições firmes na lida com íntimos.

Tags:

Quinta-feira