(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: por suas ações e por decisões passadas você terá momento de forte lembrança e muitas dúvidas. Intuição bem ampliada. Interesses: a satisfação com seus atos será hoje fator determinante para realizar projetos no campo do trabalho. Vida íntima: tranquilidade em sua lida com íntimos.