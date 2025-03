(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um quadro de boa influência moldará favoravelmente as suas relações com amigos, parentes e vizinhos. Interesses: dia equilibrado para matérias financeiras graças à posição benéfica no seu controle de gasto e dinheiro. Vida íntima e sentimentos: emoção em momento de muitas mudanças.

Tags:

sábado