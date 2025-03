(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: posição bem favorável irá beneficiará os seus assuntos pessoais, amizades e relações de família. Intuição acertada. Interesses: as finanças e trabalho poderão trazer alguns resultados bem surpreendentes. Vida íntima e sentimentos: procure se mostrar participante no trato com íntimo.