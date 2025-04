(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: não leve hoje a extremos as suas opiniões e, diante de posições exageradas de parentes, procure ceder no que for possível. Interesses: momento de estabilidade material. Vida íntima e sentimentos: concilie opiniões e procure o diálogo como forma de compensação para as antigas mágoas.

Tags:

sábado