(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá um sábado de senso crítico acentuado. Apesar disso, haverá satisfação motivada por atitude de pessoas próximas. Interesses: benefícios no trato material com vantagens inesperadas. Vida íntima e sentimentos: busque o diálogo e evite as atitudes muito bruscas ou agressivas.

Tags:

sábado