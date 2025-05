(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com uma boa aura, os fatos ganharão proporção bem compensadora para a sua rotina e com a família. Interesses: seja prudente nos seus gastos e com dívidas. No trabalho, acerto em suas ações, planos e vontade. Vida íntima e sentimentos: momento de retomar antigas relações. Surpresas.