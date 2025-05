(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao longo do dia se farão mais favoráveis as influências sobre seu prestígio e conceito social. Interesses: boa posição por regência positiva em dia de lucro com o comércio e para o trato com sócios. Vida íntima e sentimentos: momento de muitas surpresas e de retribuição de íntimos.