(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro benéfico para o trato pessoal e para a solução de questões do cotidiano na lida com a sua família. Interesses: mostre-se prudente ao decidir e ouça conselhos sobre suas finanças. Boa influência no trabalho. Vida íntima e sentimentos: atitudes de íntimos poderão surpreendê-lo.