(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: o seu fim de semana revela boa influência que trará a possibilidade de superação de dificuldade ou problema em família. Interesses: momento muito significativo no trato com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: procure se mostrar menos parcial ao lidar com as demandas dos íntimos.

sábado