(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com muita movimentação na rotina você vivencia forte realização por conselho e apoio além da influência de pessoas amiga. Interesses: quadro que aponta vantagem com dinheiro e bom trato de pendência. Compensação com seu trabalho e novos planos. Vida íntima e sentimentos: ternura.