(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: você hoje será levado a dar maior atenção a fatos novos ligados à rotina de demandas pessoais. Interesses materiais: favorecimento nos planos e com projetos das suas finanças. No trabalho, comportamento mais habilidoso. Vida íntima: reações de intolerância com íntimos.