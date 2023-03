(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você poderá agir de forma confiante e otimista e assim se aproveitar de convivência harmônica em família. Interesses: dia que recomenda cuidado com as novas dívidas. No trabalho, seja firme, sem tomar atitude que mostre indecisão e insegurança. Vida íntima: lembrança e saudade.

Tags:

Quinta-feira