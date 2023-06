(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: em um momento de boa lida dos assuntos públicos e relacionados à autoridade e política, evite se posicionar no centro de polêmicas sociais. Interesses: você será beneficiado no trabalho com os fatos que irão destacá-lo nas atividades rotineiras. Vida íntima: emotividade exposta.

Quinta-feira