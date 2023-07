(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: pelos aspectos de hoje você se verá com maior sensibilidade a moldar sua maneira de agir com pessoas amigas. Interesses: momento recomendado para empreendimentos visando lucro, investimentos e as novas tarefas de trabalho. Vida íntima: o otimismo o fará mudar seu ânimo e humor.

Tags:

Quinta-feira