(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: as posições em seu signo alteram influências na rotina e o verão mais dedicado e com cuidados pelas atenções que receber. Interesses: procure dar curso às obrigações assumidas com dinheiro. Trabalho favorecido por quadro positivo. Vida íntima: relacionamentos que o contentarão.

Quinta-feira