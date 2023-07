(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: para boa convivência, procure entender as motivações daqueles que partilham suas relações sociais. Interesses: momento com campo fértil para os assuntos financeiros em dia de lida acertada com as pendências do trabalho. Vida íntima: aspectos que recomendam moderação nas palavras.

Tags:

Quinta-feira