(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um trânsito positivo rege seu dia e revela posição forte que ampliará as possibilidades de envolvimento com novos amigos e pessoas próximas. Interesses: quadro que mostra destaque para inventividade e experimentação prática no trabalho. Vida íntima: encontro que o surpreenderá.

Agosto 2023