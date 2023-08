(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: esta semana aponta maior sensibilidade no trato com os que lhe são próximos. Interesses: posição benéfica para seus ganhos financeiros. Seja mais tolerante e encare com entusiasmo as suas obrigações com novos encargos de trabalho. Vida íntima: emoções contidas em dias de solidão.

Agosto 2023