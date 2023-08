(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: em fase mais complicada, procure ser seguro e firme na busca pela solução de pendências pessoais. Interesses: aja com prudência ao lidar com novas dívidas. Hoje, a preocupação com a opinião de outras pessoas o levará a se sentir isolado e solitário. Vida íntima: alegria contida.

Tags:

Agosto 2023