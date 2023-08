(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: tudo hoje estará muito dependente de seu ânimo para atender exigências e desafios do cotidiano pessoal. Interesses: evite gastos por impulso em momento equilibrado em interesses materiais e com os seus compromissos do trabalho. Vida íntima: inquietação injustificada com íntimos.

Tags:

Agosto 2023