(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: na sua lida com problemas de família tenha calma e mostre atitudes mais cuidadosas. Interesses: vantagem no trato dos assuntos financeiros e de suas economias. No trabalho valorize a inventividade e a inovação. Vida íntima: alegria com pequenos gestos de apreço e muito carinho.