(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: você contará hoje com boa influência para levar avante os seus planos ligados aos pedidos e demanda com bens, guardados ou valores. Interesses: não assuma compromisso que não possa cumprir em seu trabalho. Vida íntima: bom momento com os mais íntimos. Mas, controle suas reações.

Tags:

Quinta-feira