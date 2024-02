(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: mostre-se hoje aberto ao diálogo e se dê mais à partilha de atividades com amigos e em família. Interesses: procure encarar com otimismo os acontecimentos e agindo com determinação mude os rumos da rotina com o seu trabalho e nos negócios. Vida íntima: harmonia e sensibilidade.