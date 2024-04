(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: os aspectos que se firmam em seu signo revelam quadro no qual atividades acertadas e positivas indicações farão a tônica deste momento. Interesses: você será compensado em termos materiais com vantagens geradas por seus atos. Vida íntima: apoio de íntimos para as suas decisões.

Quinta-feira