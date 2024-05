(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento em que a Lua já o influencia de forma forte na lida com assuntos de educação e ensino. Interesses: não confie em tudo o que lhe for dito e procure agir de forma cuidadosa com dinheiro. Vida íntima: quadro que aponta fase de carência afetiva. Motive-se para a lida íntima.

Quinta-feira