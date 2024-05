(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: o destaque para o momento se dará por influência da Lua sobre suas novas decisões no trato com parentes mais próximos. Interesses: agora se consolidará um quadro de boa influência sobre suas finanças. Mas, tenha cuidado com seus gastos. Vida íntima: intimidade muito valorizada.

Tags:

sábado