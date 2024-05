(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: neste feriado se mostrarão boas influências para lidar com suas novas relações sociais. Interesses: decisões que terão influência no cotidiano e na sua lida com dinheiro, patrimônio e bens. Vida íntima: bons acontecimentos poderão envolver pessoas íntimas. Alegria e compensações.

Tags:

Quinta-feira