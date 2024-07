(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: em fase de novidade em família, você deverá evitar reações de pressa e afobação na busca de melhores condições para agir na rotina. Interesses: quadro de equilíbrio na lida com dinheiro. Mas, avalie bem as exigências de trabalho. Vida íntima: inquietação com seus relacionamentos.

Tags:

Domingo | Junho 2024