(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: um bom trânsito lhe trará influência positiva para a lida com compromisso esquecido em família. Interesses: um quadro positivo no campo material deve beneficiar seu trabalho e suas finanças. Vida íntima: motive-se com otimismo para alcançar a realização de seus planos e desejos.

Tags:

Domingo