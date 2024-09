(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, com boa posição para seu signo a sua lida em família estará bem posta com atitudes que definirão os seus novos planos e decisões. Interesses: hora de tomar novo rumo em relação a ganhos financeiros. Dinamismo e movimentação no trabalho. Vida íntima: dia de muita dedicação.