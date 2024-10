(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: realizações duradouras e consolidação de planos de rotina marcarão seu dia. Interesses: na lida com dinheiro você terá apoio e ajuda inesperados. Vida íntima: dia de bons resultados, embora seu relacionamento com as pessoas mais íntimas seja influenciado por seus ânimo e humor.