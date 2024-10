(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: no passar das horas seus contatos poderão ter o apoio de amigo ou parente próximos. Interesses: dia que mostra vantagem com ganho valorizado e apoio que mudará os rumos de seus planos para a profissão. Vida íntima: momento carente de boa convivência com pessoas a quem mais ama.