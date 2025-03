(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: ao longo do dia você vivenciará um trato pessoal complicado. Por isso, concilie e seja tolerante. Interesses: aja de forma otimista e segura para atender demanda no campo do trabalho onde pode enfrentar forte exigência. Vida íntima e sentimentos: surpresa com atitude de íntimos.