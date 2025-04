(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a boa regência em seu signo trará alegria e realização pessoal intensa mudando seus ânimo e humor. Interesses: você vivencia um dia no qual boa influência se fará presente para lidar com dinheiro alheio. Vida íntima e sentimentos: novidade no relacionamento com os mais íntimos.

sábado