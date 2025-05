(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: a ocorrência de bons aspectos com a chegada da Lua ao seu signo mostra que estarão bem influenciadas as decisões na rotina em família e com parentes. Interesses: quadro de equilíbrio com dinheiro e para seu trabalho ou novos negócios. Vida íntima e sentimentos: sentimentalismo.