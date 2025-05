(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com a benéfica regência da Lua em seu signo há indicação de trato pessoal afável e compensador. Interesses: posição vantajosa para os compromissos e com assuntos financeiros. Entusiasmo por fatos novos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: na intimidade, emoções sob controle.