(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um bom quadro astral lhe trará posições mais firmes ampliando sua sensibilidade com trato acertado em família. Interesses: mesmo com o bom quadro do dia, evite, se possível, se envolver em compromissos de valor alto. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos podem motivá-lo.