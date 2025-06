(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: sábado que lhe trará aura de facilidade e favores com atos ou assuntos de família envolvendo problema do passado. Interesses: quadro benéfico para suas finanças. Capacidade criativa com muita determinação e versatilidade. Vida íntima e sentimentos: comportamento bem equilibrado.



Tags:

sábado