(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um comportamento mais moderado vai favorecê-lo no trato com as pessoas jovens e novos amigos. Interesses: dia de aspectos debilitados na rotina de seu trabalho e trato com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: os fatos trarão surpresa e irão mudar sua avaliação de novas relações.