(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento marcado por mudanças nas suas ações. Por isso, procure planejar cuidadosamente o seu dia. Interesses: quadro benéfico nas suas finanças. No campo do trabalho, aja com moderação. Vida íntima e sentimentos: forte aspecto mostra caminho antes impensado para novas relações.