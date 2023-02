(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um bom aspecto o fará agir de forma equilibrada e emocionalmente entusiasmada com demandas de rotina. Agora, é importante dar atenção aos assuntos de família. Interesses: controle novos gastos ou compromissos. Vida íntima: dia que pede maior compreensão no trato com os íntimos.