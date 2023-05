(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a posição benéfica pela influência da Lua mostra acerto com a prática de seus novos planos pessoais. Interesses: quadro que trará tendência à aceitação de novidades com o trabalho e na busca por dinheiro e ganho regular. Vida íntima: com os íntimos, procure conter suas emoções.

Quinta-feira