(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: indicação de boas novidades em razão de inesperada oportunidade para a realização de seus planos com a família. Interesses: sua persistência será recompensada para bem lidar com assunto das finanças e com seu desempenho no trabalho. Vida íntima: inquietação com demandas alheias.

Quinta-feira