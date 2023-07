(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você vivencia uma influência tensa que mudará a sua relação com as pessoas com as atividades e assuntos ligados à família. Interesses: quadro que mostra movimento e ação capazes de alterar a rotina com seu trabalho. Vida íntima: surpresas inesperadas envolverão os mais íntimos.

Tags:

Quinta-feira