(21 de abril a 20 de maio) - A semana: com importante apoio de amigos em sua rotina esta fase será propícia no campo pessoal. Interesses: dias influenciados por elementos benéficos no trabalho em fase marcada por equilíbrio nas finanças e segurança com o trabalho. Vida íntima: partilha de afeto e estabilidade afetiva.

Agosto 2023