(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje serão favorecidos os caminhos que podem levá-lo a posições ou atitudes de maior segurança com os novos desafios do cotidiano em público. Interesses: lucro e vantagem pessoal com seu desempenho profissional. Acerto em planos e projetos. Vida íntima: inquietação com íntimos.

Agosto 2023