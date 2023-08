(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: uma posição favorável irá mudar sua forma de convivência com parente distante. Por isso, procure agir com disposição e atitudes afáveis. Interesses: o momento pede cuidado com compromissos ou dívida feitos por impulso. Vida íntima: fim de semana de favores e alegria com íntimos.

Tags:

Agosto 2023 | sábado