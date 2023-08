(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: hoje, com o posicionamento instável da Lua as suas ações devem ser mais pensadas e equilibradas. Interesses: dia de lucro e vantagem com dinheiro de tarefa do cotidiano. Seus encargos de trabalho se beneficiarão de suas habilidades. Vida íntima: reações emotivas na lida íntima.

Agosto 2023