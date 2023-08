(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: as indicações são mais equilibradas para as exigências do sábado quando pessoa amiga o ajudará na condução de assunto mais sério de sua rotina. Saúde carente de atenção. Interesses: boa posição para realizações e mudança nos assuntos materiais. Vida íntima: sentimentos contidos.

Tags:

Agosto 2023 | sábado